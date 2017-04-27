В Мордовии сельчанка за деньги "приютила" у себя мужчин из Армении

Сотрудники полиции республики разбираются в "квартирном вопросе" жительницы Ичалковского района.

Как стало известно, прежде судимая 37-летняя женщина из с. Оброчное решила поправит собственное финансовое состояние. В результате, она фиктивно зарегистрировала у себе дома четверых граждан Армении, среди которых было двое детей. Но ни один человек из данных граждан не проживал в ее жилплощади, что подтвердили соседи подозреваемой.

После проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. "Предпринимательнице" светит до трех лет лишения свободы.

Источник: izvmor.ru