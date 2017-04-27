Подробности убийства жительницы Мордовии в поселке Звездный

Стали известны подробности убийства в поселке Звездный.

Сообщается, подозреваемый частенько бил свою жену. Как правило это совершалось уже после того, как мужчина выпивал. А выпивал он в последнее время часто. Последний раз убитую женщину сельчане видели 24 апреля. Она приходила в магазин и жаловалась, что в последние дни супруг "как с ума сошел", регулярно ее бьет. Люди вспоминают, что ранее мужчина работал фельдшером, однако затем спился. Не так давно он проходил лечение в психиатрической клинике, где когда-то пострадавшая работала медсестрой.

По словам дочери убитой, отец сам позвонил ей и заявил, что "убил мать". Испуганная девушка отправила в родительский дом собственного мужа, который выявил на балконе обезглавленное тело тещи. Голову супруги, рассказывают местные жители, преступник якобы выбросил в реку.

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Источник: izvmor.ru