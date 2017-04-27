В Мордовии житель Кочетовки дважды обворовал друга из Казеевки

В полицию Мордовии обратился 63-летний уроженец с. Казеевка с заявлением, что из его жилища пропали 3 000 рублей и сим-карта.

Оперативники быстро вычислили предполагаемого грабителя, которым выявился прежде судимый 32-летний уроженец села Кочетовка.

Сообщается, что в день совершения кражи товарищи выпивали дома у пострадавшего. Когда хозяин улегся спать, гость вытащил из шкафчика деньги, а также извлек сим-карту из телефона, для того чтобы он не смог быстро сообщить в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На данный момент гражданин арестован за совершение в марте 2017-го такого же преступления в отношении друга.

Источник: izvmor.ru