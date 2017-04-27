Житель Мордовии, зарезавший друга в споре, предстанет перед судом

В Нижегородской области перед судом предстанет житель Мордовии.

Сообщается, что он убил приятеля детства в Чкаловском районе. Друзья жили у своего земляка, которому помогали в домашних и строительных работах. Алкоголем не злоупотребляли.

Но в тот день трагедия случилась из-за спора, где престижнее проходить службу: в ВДВ либо на границе. При этом каждый из них отстаивал важность того рода войск, в котором они проходили службу в армии. В результате экс-десантник ударил 40-летнего экс-пограничника ножом в грудь, отчего он скончался на месте.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Источник: izvmor.ru