Жителя Мордовии, убившего свою супругу, проверят на вменяемость

Жителя поселка Звездный, расчленившего свою жену, проверят на вменяемость.

На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело. Следователями устанавливаются мотивы убийства. В СУ СКР по РМ сообщили, что в процессе расследования также будет проверена вменяемость подозреваемого, по предварительным данным, страдающего психическим заболеванием, для чего в отношении него будет назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

Напомним, что 66-летний уроженец п. Звездный убил и расчленил свою жену. Фрагменты тела 60-летней женщины были обнаружены на балконе квартиры, в которой проживали супруги. Голову убитой полицейские обнаружили в овраге спустя несколько часов поисков.

Источник: izvmor.ru