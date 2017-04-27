В Мордовии украденный велосипед искали целый год

Житель Мордовии спустя год получил свой украденный велосипед.

Сообщается, что в доме прежде судимого жителя Ковылкинского района оперативники нашли двухколесный транспорт, который подходил под описание ранее похищенного. Собственник сообщил правоохранителям, что купил его в прошлом году за бутылку спиртного у жителя с. Парапино.

Подозреваемый был арестован и доставлен в отделение полиции для установления обстоятельств ранее совершенного правонарушения. В результате 37-летний мужчина свою вину отрицать не стал и покаялся, что велосипед угнал в июле из подъезда одного из зданий в Ковылкино. Собственник транспортного средства оставил на ночь свое собственность без присмотра, а утром, заметив пропажу, сообщил в полицию.

Теперь же велосипед изъят и возвращен потерпевшему лицу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Источник: izvmor.ru