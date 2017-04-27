Студенты Мордовии предложили идеи создания новых зон отдыха

В бизнес-инкубаторе "Молодежный" состоялся тур деловой игры "Бизнес-форсайт".

Участники предлагали абсолютно разные идеи для развития туристского кластера Мордовии: это комплекс, включающий спортивные объекты и зону отдыха; этнографический проект «Сердце Мордовии», иные участники сделали упор на семейном отдыхе. Проекты оценивали работники Агентства инновационного развития РМ, генеральный директор "СРК Тавла" К.С. Ханздракян и чемпион мира и Европы по спидвею Максим Захаров.

По результатам игры победителем стала команда Института электроники и светотехники МГУ им. Огарева - победители предложили проект создания зоны отдыха, предназначенный на молодежную аудиторию.

Проект-победитель будет рассматриваться инвесторами для реализации: в него войдут современные спортивные сооружения, пляжи, кафе на воде, пляж с водными горками. В холодное время года данный же объект вероятно будет использоваться для активного зимнего отдыха.

Источник: izvmor.ru