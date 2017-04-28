Нужен ли допуск СРО на газовые работы?

Работы, связанные с прокладкой газопроводов и монтажом оборудования для его переработки или потребления всегда считались опасными. Поэтому и в перечне приложения к приказу об обязательном получении допусков на работу, они перечислены практически все.

Отсчет в этом списке начинается с разработки месторождений. Дальше идет прокладка магистральных газопроводов. Этим занимаются специализированные компании, для которых получение допусков регламентируется отдельно. Нас интересует допуск на строительные работы, связанные с подачей газа непосредственно потребителю.

Получить разрешение обязаны компании, занимающиеся прокладкой газопроводов с давлением от 0,005 МПа и выше, установкой затворов и компенсаторов, обустройством газорегуляторных пунктов. Все работы по монтажу накопительных групповых резервуарных или баллонных установок и прокладке газопроводов до ввода в здание.

Требуется допуск и для монтажа всех видов оборудования в пунктах потребления (котельные, промышленные и жилые помещения). При этом нет различия природный или сжиженный газ используется в конечном пункте.

Где получить допуск на работы с газовым оборудованием

Если допуски на общестроительные работы выдают все организации, такие как SROmsg.ru и другие, то с разрешением на работу по газопроводам немного сложнее. Право выдачи таких разрешений имеют не все СРО, поэтому придется искать организацию, которая сможет выдать допуск на работы с газовым оборудованием.

Сам процесс получения разрешений почти не отличается от обычного по строительно-монтажным работам. Это вступление в организацию с перечислением предварительных взносов и затем нужно предоставить документы, подтверждающие:

Регистрацию в государственных реестрах и налоговых органах;

Стаж работы и образование руководителя, 3 специалистов с высшим или 5 со средним профильным образованием. При вступлении в силу с 1 июля 2017 года новых изменений квалификационные требования может устанавливать СРО самостоятельно;

Квалификацию рабочих и прохождение ими переподготовки;

Наличие оборудования, позволяющего проводить соответствующие монтажные и демонтажные работы, например для сварки и опрессовки.

Только последний пункт и есть то дополнение, которое отличает процесс получения допуска по монтажу газового оборудования от общестроительных работ. Наличие материально-технической базы здесь обязательно.

Работами на газопроводах и установкой оборудования обычно занимаются специализированные компании, поэтому все перечисленные документы оформляются за один день. И срок получения допуска будет зависеть от скорости рассмотрения документов специалистами СРО. Небольшая сложно здесь будет у застройщика. Ему придется дополнительно передавать подрядчику право контроля за ходом работ, так как вряд ли в каждой компании найдется три своих специалиста, имеющих допуск на осуществление технического контроля.