"Мордовия" минимально уступила "Балтике"

Саранская "Мордовия" проиграла калининградской "Балтике" в матче 34-го тура ФНЛ со счетом 0:1. Единственный и победный для "Балтики" гол на 29-й минуте забил Артем Сердюк.

За 4 тура до конца чемпионата "Мордовия" имеет в активе 33 очка и занимает 18-ю позицию в турнирной таблице. От спасительного 15-го места, которое позволит сохранить прописку в ФНЛ, команду отделяют 3 очка.

"Мордовия" – "Балтика" - 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 Сердюк (29).

"Мордовия": Леонов, Осипов (к), Багаев, Лебедев, Анд. Иванов, Сабитов, Амбарцумян (Алхазов, 46), Петров (Лукьянов, 74), В. Сысуев (Дегтярев, 52), Деобальд, Игнатович (Захарченко, 63).

"Балтика": Барановский, Скопинцев, Тимошин (к), Крючков, Концедалов, Почивалин, Малеев (Цимбал, 72), Суханов, Причиненко, Родионов (Сирима, 63), Сердюк (Подбельцев, 86).

Предупреждены: Багаев, 85, Захарченко, 90+2 - Причиненко, 22, Суханов, 26, Крючков, 90+1.