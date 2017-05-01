Футболист "Кубани" награжден за спасение нападающего "Мордовии" Александра Алхазова

Перед началом матча 34-го тура ФНЛ между "Кубанью" и московским "Динамо" (0:1) президент ФНЛ Игорь Ефремов наградил полузащитника краснодарской команды Алексея Гая за его поступок во встрече 27-го тура с "Мордовией". Напомним, Гай оказал скорую помощь нападающему саранской команды Александру Алхазову.

В одном из игровых столкновений Алхазов потерял сознание. Гай помог Александру не задохнуться в результате западения языка и тем самым спас ему жизнь. В том матче "Кубань" одержала победу над "Мордовией" – 2:0.

За 4 тура до конца чемпионата "Мордовия" имеет в активе 33 очка и занимает 18-ю позицию в турнирной таблице. От спасительного 15-го места, которое позволит сохранить прописку в ФНЛ, команду отделяют 3 очка.

Источник: ФНЛ