Глава холдинга "Евроцемент груп" представил Владимиру Волкову нового гендиректора "Мордовцемента"

Врио главы Мордовии Владимир Волков провел совещание с руководителем холдинга "Евроцемент груп" Михаилом Скороходом. На совещании были обсуждены перспективы развития завода "Мордовцемент" до 2020 года.

В ходе совещания Скороход представил нового генерального директора ПАО "Мордовцемент" - Сергея Марченкова, который является вице-президентом по производству и техническому развитию АО "Евроцемент групп".

Владимир Волков, в свою очередь, подчеркнул, что главной задачей для "Мордовцемента" остается увеличение объемов выпускаемой продукции и обеспечение стабильной и эффективной работы предприятия.

Кроме того, в ходе совещания были урегулированы вопросы по доставке сотрудников предприятия и ремонту автодороги до завода.

Источник: e-mordovia.ru