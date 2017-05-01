Жительница Мордовии лишилась 23 тысяч рублей, наняв мастера по установке заборов

Жительница Лямбирского района обратилась в полицию с заявлением по поводу мошенничества. По словам пострадавшей, неизвестный мужчина выманил у нее деньги.

Как сообщили в МВД Мордовии, на сайте бесплатных объявлений "Авито" потерпевшая увидела объявление о продаже материала для забора и услуг по его установке. Связавшись с мастером, женщина заключила договор об оказании услуг. После этого мастер произвел замеры и принял заказ, а женщина передала незнакомцу 23 тысячи рублей аванса. Через 2 месяца умелец перестал отвечать на звонки, а работа даже не сдвинулась с места.

Оперативники вскоре задержали ранее судимого за мошенничество 32-летнего жителя Саранска, который во всем признался. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф