За первый квартал 2017 года рост производства на "Мордовцементе" составил 152%

Врио главы Мордовии Владимир Волков на встрече с руководителем холдинга "Евроцемент групп" Михаилом Скороходом отметил рост производства на заводе "Мордовцемент".

"Сегодня "Мордовцемент" находится в более благоприятной обстановке: за первый квартал 2017 года рост производства составил 152%", - заявил Волков.

За четыре месяца объемы производства на предприятии "Мордовцемент" выросли по основным показателям на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем продаж увеличился на 50%. Предприятие активно находит новые рынки сбыта, завод запускает выпуск новой продукции. Производительность труда на предприятии также возросла - на 60%.

В свою очередь, Скороход подчеркнул, что рост заработной платы на "Мордовцементе" в 2016 году составил в среднем 7 тысяч рублей и достиг уровня 37 тысяч рублей. В этом году рост зарплаты продолжится.

Активно реализуются значимые для предприятия проекты, среди которых создание новых условий работы и комфортного сервиса для покупателей.

Источник: e-mordovia.ru