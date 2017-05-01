Известный комментатор Илья Казаков стал послом Саранска на чемпионате мира - 2018

Очередным послом Саранска как города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года стал известный российский спортивный журналист и комментатор Илья Казаков. По его словам, он тесно связан с регионом-13 с самого детства.

"Бабушка по материнской линии была из деревни с удивительным названием – Свеженькая. Как сейчас помню адрес, который я выводил на конвертах: Мордовская АССР, Зубово-Полянский р-н, дер. Свеженькая. Для меня, уже совершенно городского мальчугана, деревенская жизнь была веселым недоразумением. Вокруг были заповедные леса, до границы с Рязанской областью – рукой подать.

Я благодарен городу, республике, той части страны, с которой я всегда имел удивительную связь по материнской линии. До прошлого года я не был в Саранске, но это родство чувствовал всегда. Мы все родом из детства, и когда я вновь оказался в Саранске, вспоминал, как я приезжал сюда, и как мне было здесь здорово. В Саранске очень чисто, уютно, красиво и современно. Я горд, рад и мне очень приятно вас здесь видеть", - сказал Казаков.

В свою очередь, директор АНО "Дирекция «Саранск-2018" Алексей Плешачков заявил, что Казаков "знает о футболе все и даже больше".

"Более 20 лет продолжается успешная карьера Ильи Казакова как спортивного журналиста. За его плечами пять чемпионатов мира по футболу, четыре чемпионата Европы, работа на ведущих спортивных телеканалах страны. С 2005 по 2015 он работал пресс-атташе сборной России по футболу", - напомнил Плешачков.

Источник: saransk-2018.com