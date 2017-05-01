Жителя Луховки пырнули ножом после конфликта в бане

Житель саранского поселка Луховка был госпитализирован с ножевым ранением. Как говорится в сообщении МВД Мордовии, парня 1991 г.р. ударили ножом, когда он со своими друзьями ночью выходил из бани.

Как оказалось, молодой человек поссорился в заведении с одним из клиентов, однако не придал конфликту особого значения. Однако его оппонент позвонил знакомым и попросил приехать, чтобы помочь наказать обидчика. Дождавшись, когда он с компанией вышел из здания, подозреваемый нанес один удар ножом в живот, после чего убежал с места преступления.

Вскоре нападавший был задержан. Им оказался безработный житель Саранска, 1987 года рождения.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф