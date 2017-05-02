На празднике Первомая в Саранске Владимир Волков наградил представителей трудовых коллективов

В Саранске на Советской площади отгуляли праздник Первомая. Участие в торжествах принял и врио главы Мордовии Владимир Волков, который вручил награды представителям трудовых коллективов.

Звание Заслуженного машиностроителя РФ указом президента страны присвоено рабочему Саранского механического завода Асыму Кадееву. Оператор машинного доения Лидия Аверкина за огромный вклад в развитие АПК получила орден Славы 3-й степени. Героям Социалистического труда Раисе Ивановне Жидковой и Марии Ивановне Сивцовой присвоены звания "Почетный гражданин Мордовии", в их честь прозвучал гимн республики.

Также Владимир Волков вручил переходящие знамена победителям трудового соперничества коллективов предприятий, достигших наивысших производственных результатов в прошлом году.

Источник: izvmor.ru