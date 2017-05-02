В пединституте Мордовии прошел конкурс "Юный исследователь"

В Саранске прошел Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ школьников и студентов "Юный исследователь". Он состоялся на базе факультета педагогического и художественного образования МГПИ им. М. Е. Евсевьева.

Отметим, что конкурс проводился в 5-й раз.

"Если раньше это был конкурс республиканского уровня, то сейчас нам присылают работы и из других, даже дальних регионов. В конкурсе принимают участие ученики школ Мордовии, Чувашии, Самарской, Пензенской, Ульяновской областей, Красноярского края, Москвы и Норильска", - рассказала заведующая кафедрой педагогики дошкольного и начального образования Инна Рябова, отметив, что в этом году свои работы представили более 200 участников.

В рамках состязания исследуются самые разные области: гуманитарное, социальное, естественнонаучное направления и техническое творчество. Так, второклассник школы №9 г. Норильска Арсений Соломичев представил проект "Тайны электричества", его ровесник из лицея №43 Саранска Александр Питеримов – "Постоянные магниты: можно ли увидеть магнитное поле?". Также были представлены следующие работы: "Зачем российскому предпринимателю нужно знать правила русского языка" (Ирина Ивлева, гимназия №20 Саранска), "Альтернативная энергетика у нас дома" (Глеб Горин, лицей №43).

В числе лучших работ по естественнонаучному направлению признаны исследования ученика Захара Ягодина "Диалог Pascal в пространстве культуры" (лицей №26 Саранска) и Ярослава Горшкова "Влажность воздуха" (лицей №43).

Источник: izvmor.ru