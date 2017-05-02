Мобильная связь от «Ростелекома» - оперативный помощник в решении бизнес-задач

С начала 2017 года количество подключений к мобильной сети «Ростелекома» в бизнес-сегменте в Республике Мордовия увеличилось более чем на 60%. Чаще всего предприниматели выбирают тарифный план «Бизнес 600», в который входит интернет-трафик, пакеты минут и SMS, а также бесплатные вызовы на фиксированные и мобильные номера «Ростелекома» на всей территории России.

«Ростелеком» выпускает SIM-карту сразу в трех форм-факторах: нано, мини и стандарт, которые подходят для любых абонентских устройств (смартфонов, планшетов, мобильных телефонов). При подключении пакетов услуг, например, мобильной связи и широкополосного доступа в сеть Интернет, действует гибкая тарифная политика. Также для ключевых клиентов возможно формирование индивидуальных тарифных планов.

«После запуска мобильной связи в ноябре 2016 года наша компания стала единым поставщиком услуг фиксированной и мобильной связи. И многие наши клиенты оценили модель «One-Stop-Shop» - все услуги связи в одном месте, от одного провайдера. Во-первых – это очень удобно, во-вторых – просто, а в третьих – экономно, остается больше времени и ресурсов для решения бизнес-задач», - отметил заместитель директора филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Юрий Рогожин.

На сегодняшний день компания предлагает своим бизнес-клиентам удобное облачное решение «Управление мобильными устройствами» - это сервис для безопасного удаленного использования корпоративных информационных систем и ресурсов на мобильных устройствах сотрудников.

Подробнее об услугах компании, тарифах и опциях, проводимых акциях можно узнать на сайте rt.ru, в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 200 3000.