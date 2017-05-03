Саранский парк им. Пушкина 1 мая неприятно удивил огромными очередями

Праздник Первомая прошел в Саранске весело и радостно, если не принимать во внимание некоторые неприятные моменты. В местах массовых гуляний были организованы концерты, конкурсы, развлечения для детей. Однако, к примеру, в парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина горожанам приходилось выстаивать огромные очереди в кассы, чтобы приобрести заветный билет на аттракционы.

В день официального открытия сезона вновь заработали "Веселые горки", "Вальс", "Автодром" и другие карусели. Однако для того, чтобы купить билеты, взрослые вместе с детьми стояли в очередях не менее 15-20 минут. При этом некоторые кассы оказались закрыты, также неизвестно почему не работали терминалы для зачисления средств на карты многоразового пользования.

Источник: izvmor.ru