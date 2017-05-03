Житель Саранска лишился более 21 тысячи рублей, забыв сумку в тележке в торговом центре

Житель Саранска обратился в полицию с заявлением о том, что лишился крупной денежной суммы после посещения торгового центра. По словам 55-летнего потерпевшего, он забыл в магазинной тележке свою сумку, в которой лежали деньги. Когда же он вспомнил о сумке и вернулся за ней, то ничего не нашел.

Как сообщили в МВД Мордовии, вскоре оперативники задержали 59-летнего работника торгового зала. Благодаря записям с камер видеонаблюдения стало ясно, что дворник, собирая на парковке тележки, в одной из них увидел сумку и не постеснялся присвоить себе более 21 тысячи рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии объявила в розыск подозреваемых в совершении кражи смартфона.

Источник: 13.мвд.рф