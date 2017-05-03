В Саранске выбрали лучшего футбольного комментатора в конкурсе "Голос Матча"

В Саранске подвели итоги конкурса футбольных комментаторов "Голос Матча". В общей сложности на конкурс поступило более 20 заявок от школьников и студентов Мордовии.

На первом этапе конкурса участникам было предложено записать свой комментарий к любому матчу и прислать аудиофрагмент в оргкомитет конкурса. Оргкомитетом были отобраны 7 самых интересных работ по четырем критериям: артистичность, грамотность речи, знание правил и истории футбола и общее впечатление. Тем, кто прошел заочный этап конкурса, предстояло сразиться в финале и прокомментировать отрывок футбольного матча экспромтом. Для этого был взят финальный матч Кубка Конфедераций - 2017 между сборными Бразилии и Испании.

Лучше всех с заданиями справился Андрей Чирин. Всех участников конкурса ждали подарки – сувенирная продукция с символикой ЧМ-2018 от города-организатора Саранска. Тройке финалистов достались подарки от спортивных учреждений города: Ледового дворца, Дворца водных видов спорта и спортивного центра "Старт".

Источник: saransk-2018.com