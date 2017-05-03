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В Большеберезниковском районе пассажирка "Приоры" выпала на дорогу во время движения

В Большеберезниковском районе пассажирка "Приоры" выпала на дорогу во время движения

В Большеберезниковском районе Мордовии пассажирка автомобиля "Лада Приора" выпала из салона во время движения. Инцидент произошел на 40 км + 700 м автодороги Саранск – Большие Березники – Дубенки, сообщили в пресс-службе ГИБДД РМ.

Как стало известно, 25-летняя девушка ехала в качестве пассажира на заднем сиденье. По неосторожности она открыла дверь и выпала на дорогу. Пострадавшая получила ушибы и была госпитализирована.

Водитель машины был трезв. По факту происшествия возбуждено дело, назначено административное расследование, проводится проверка.


Источник: gibdd.ru/r/13