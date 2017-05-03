Тренировочная площадка ФК "Мордовия" готова на 70%, работы идут по плану

В Саранске продолжается строительство тренировочной площадки ФК "Мордовия". Согласно плану, она должна быть введена в эксплуатацию 1 июля текущего года. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года здесь пройдут предматчевые тренировки команд.

Новая тренировочная площадка строится в соответствии с рекомендациями ФИФА. На спортивном объекте будет присутствовать вся необходимая инфраструктура – футбольное поле с натуральным газоном, мачты освещения, трибуны на 520 зрительских мест, площадки для разминки, зал для пресс-конференций.

Работы на объекте идут по графику, без сбоев. Площадка уже готова на 70%. В ближайшее время запланирована установка прожекторов на осветительные мачты.

В настоящее время на объекте задействовано 25 человек и 10 единиц техники.

Источник: saransk-2018.com