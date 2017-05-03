ФК "Саранск" одержал победу в своем первом матче в первенстве МФС "Приволжье"

Футбольный клуб "Саранск", который начал существование лишь в 2017 году, выиграл свой первый же матч. Команда из региона-13 с победы дебютировала в первенстве МФС "Приволжье" (четвертая по рангу лига первенства страны).

Матч с ЦСП "Марий Эл" (Йошкар-Ола) закончился со счетом 5:2 в пользу "Саранска". В составе победителей хет-трик оформил Сергей Ювенко, еще по голу забили Александр Васильев и Павел Афанасьев.

А вот во второй домашней игре – с "Торпедо-Димитровград" – "Саранск" не смог поразить ворота противника. Итог встречи – 0:0.

В следующем туре "Саранск" встретится с "Зенитом-м" из Ижевска. Матч пройдет 6 мая.

Источник: izvmor.ru