В Большеигнатовском районе пал сухой травы привел к пожару в виварии

В Большеигнатовском районе Мордовии произошел пожар, в результате которого сгорел виварий с животными. Инцидент случился 30 апреля в районном центре, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Здание районной станции по борьбе с болезнями животных в селе Большое Игнатово загорелось около 13:00 дня. Местные жители подожгли сухую траву, и вскоре огонь перекинулся на строение с животными.

В результате пожара погибло 7 кроликов и 1 овца. Тем не менее спасателям удалось отстоять само здание.

По данному факту проводится проверка. Поджигателям, если они будут найдены, грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.

Источник: 13.mchs.gov.ru