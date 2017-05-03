Подробности рокового пожара в Рузаевке: сгоревший хозяин дома вел асоциальный образ жизни

Обнародованы подробности смертельного пожара, который произошел в Рузаевке в ночь с 1 на 2 мая. Напомним, в результате трагедии погибли 2 человека.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РМ, жилой дом загорелся по адресу: улица Царева, дом № 27. К моменту приезда спасателей пламенем была объята крыша и одна из квартир, в которой жил мужчина 1958 года рождения. Стоит отметить, что находился он в квартире только в теплое время года, так как в помещении не было света и отопления. Хозяин вел асоциальный образ жизни и нередко употреблял алкоголь.

В 23:45 спасатели нашли тело хозяина, а еще примерно через 30 минут обнаружили труп мужчины 1961 года рождения. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Источник: 13.mchs.gov.ru