Первомай в Мордовии прошел спокойно

Праздник Первомая в Мордовии прошел без особых происшествий. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РМ.

В общей сложности на территории республики прошло 29 праздничных мероприятий, в которых приняло участие около 30 тысяч человек. Для обеспечения правопорядка было задействовано около 1000 сотрудников органов внутренних дел. Кроме полицейских, общественный порядок и безопасность обеспечивали сотрудники Росгвардии, члены общественных формирований правоохранительной направленности, представители ДНД, работники частных охранных организаций и представители казачества.

Нарушений общественного порядка во время проведения мероприятий не допущено, подчеркнули в МВД.

Источник: 13.мвд.рф