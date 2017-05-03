Полиция Мордовии задержала мужчину за наркопреступление

Сотрудники полиции Мордовии задержали 49-летнего жителя Краснослободского района за наркопреступление.

Сообщается, что у задержанного при себе оказался пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза выявила, что конфискованное вещество – "марихуана" весом 39,9 граммов. Со слов мужчины, коноплю он набрал прошлым летом на заброшенном поле для личного использования.

На данный момент правоохранители проверяют задержанного на причастность к совершению прочих правонарушений. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, что задержанный прежде привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Источник: izvmor.ru