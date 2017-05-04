В Саранске изъята крупная партия поддельного алкоголя

В Саранске была проведена спецоперация, в результате которой правоохранители изъяли более 200 литров поддельного алкоголя. Склад с контрафактом был оборудован в одном из гаражей на улице Лодыгина, сообщает пресс-служба МВД по РМ. Вся алкогольная продукция поставлялась под брендами известных российских производителей.

В результате операции изъято 276 бутылок, в которых содержалась водка, настойка и спиртосодержащая жидкость, с федеральными марками, имеющими признаками подделки. Экспертиза подтвердила, что изъятое является фальшивкой.

По информации силовиков, спиртное предназначалось для продажи на территории Мордовии.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Весь найденный алкоголь передан на экспертизу.

Оперативники ищут хозяев склада.

Источник: 13.мвд.рф