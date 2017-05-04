В УФСИН Мордовии прошел турнир по стрельбе, посвященный Дню Победы

В УФСИН Мордовии прошел турнир по стрельбе из малокалиберной винтовки. Соревнование было посвящено приближающейся 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба УФСИН.

В турнире приняли участие 20 команд. Победители определялись в командном и личном зачетах. Сотрудники УФСИН выполняли стрельбу из положения лежа на 25 метров.

В общекомандном зачете первое место заняли сотрудники СИЗО № 2, второе – работники ЛИУ № 19, а замкнули тройку лучших представители ИК № 13.

В личном зачете победителями стали Александр Костиков (ИК-11) и Наталья Устинова (ИК-7). Вторые места заняли Александр Лукашин (СИЗО-2) и Кристина Чернышева (СИЗО-1). Тройку сильнейших замкнули Иван Якунин (ИК-13) и Елена Горьканова (ИК-1).

Источник: 13.fsin.su