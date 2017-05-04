Студенты МГУ им. Огарева участвуют в ежегодной акции "Обелиск"

В Мордовии подходит к завершению ежегодная акция "Обелиск". С 26 апреля по 4 мая студенты МГУ им. Огарева ремонтируют памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны и благоустраивают территорию вокруг них.

Акция проходит в тех городах и селах республики, где осталось мало трудоспособного населения, из-за чего местные жители сами не справляются с такими задачами. В общей сложности в рамках мероприятия студенты проведут 15 выездов в районы Мордовии.

Участниками акции стали более 160 студентов. В выездах участвуют небольшие группы - от 5 до 12 человек. В завершающий день акции 4 мая на ремонт памятников отправятся две группы: представители географического факультета и факультета иностранных языков.

Источник: izvmor.ru