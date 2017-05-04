Лицеистка из Саранска мечтает создать лекарство от онкологии

В Республиканском лицее для одаренных детей прошла торжественная церемония чествования ученицы 10 Б класса Анастасии Адайкиной, которая завоевала бронзовую медаль на 51-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии (IMO-2017).

По доброй традиции лицея девушка и ее преподаватели прошли по "коридору почета", который состоял из двух шеренг аплодирующих учеников. После официальных поздравлений состоялся брифинг, также Настя раздавала интервью журналистам

"Анастасия отличается большой организованностью, трудолюбием, собранностью и скромностью. Это большой талант, которыми так богата Мордовия! О том, что Настя будет участвовать в международной олимпиаде, мы узнали всего за неделю. Но быстро мобилизовались и подготовились", - говорят учителя Насти.

По словам самой виновницы торжества, ее любимыми предметами, помимо химии, являются биология и физика. В будущем Настя хотела бы проводить исследования в области фармацевтики. Ее мечта - найти лекарство от онкологии.

Источник: izvmor.ru