Мошенники добрались до доставки цветов в Саранске

Полиция Мордовии расследуют телефонную аферу, жертвой которой стала предпринимательница из Саранска, которая под предлогом доставки цветов потеряла 3 100 рублей.

Сообщается, что продавцу магазина позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и заказал букет. По дороге женщине вновь поступил звонок от "заказчика", который, жалуясь на загруженность, попросил пополнить счет его телефона. За все мошенник пообещал рассчитаться при личной встрече. Продавец, не сомневаясь в честных намерениях собственного "клиента" в ближайшем магазине перевела деньги на его номер.

Приехав по адресу, предпринимательница выяснила, что в данной компании никто цветы не заказывал и ушла уже к настоящим правоохранителям писать заявление.

Источник: izvmor.ru