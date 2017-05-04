В Мордовии появились поддельные ошейники от блох и клещей

Собаководам Мордовии рекомендуют опасаться "Ошейника от блох и клещей Доктор ZOO" производства ООО "Зооклуб" (Санкт-Петербург). По словам специалистов Россельхознадзора по РМ и ПО, он не соответствует требованиям качества.

В настоящее время продажа данного ошейника приостановлена.

Как сообщалось ранее, в Мордовии инспектор Россельхознадзора исследовал участки аграрного назначения общей площадью 60,04 га, находящиеся неподалеку от с. Большая Поляна. Как выяснилось, земля, арендованная у администрации Кадошкинского района, заросла сорняками, не обрабатывалась и не удобрялась.

Источник: izvmor.ru