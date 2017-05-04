Более 50 тысяч человек выйдут на акцию "Бессмертный полк" в Саранске

Народная акция "Бессмертный полк", посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в этом году соберет более 50 тысяч жителей Мордовии. Об этом заявили организаторы шествия - руководитель штаба регионального отделения "Бессмертный полк" Евгений Ячинов и директор Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг. Николай Кручинкин.

Как и в прошлом году, шествие начнется от Площади Стратонавтов. Колонна пройдет по проспекту Ленина, далее по Советской площади до Площади Победы. Завершится шествие возложением цветов к Вечному огню.

Мероприятие будет транслироваться на большом экране, установленном на Советской площади Саранска. В настоящее время решается вопрос о возможной прямой трансляции акции по одному из местных телеканалов.

Источник: izvmor.ru