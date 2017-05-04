Житель Мордовии украл у дамы велосипед и оставил взамен старый

В полицию республики обратилась жительница п. Силикатный с заявлением о краже велосипеда.

Пострадавшая рассказала правоохранителям, что оставила его возле дома своей подружки, к которой зашла в гости. Когда девушка вышла, то увидела вместо собственного нового велосипеда чужой старый, который, как обнаружили стражи порядка, был прежде угнан у жительницы Шингарино.

В результате выяснилось, что к хищениям оказался причастен 24-летний прежде судимый уроженец с. Троицк. Молодой человек был задержан на одной из сельских улиц, при нем находился велосипед заявительницы. Как обнаружилось, он, проезжая по одной из улиц поселка на украденном ранее велосипеде, обратил интерес на брошенный без присмотра новый велосипед. Воспользовавшись отсутствием очевидцев, а также тем, что транспорт не был оснащен противоугонным замком, он пересел на него и отправился домой.

Источник: izvmor.ru