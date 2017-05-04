В День Победы общественный транспорт Саранска изменит схему движения

В Саранске 9 мая, в День Победы, будет изменена схема движения пассажирского транспорта. Об изменениях сообщили в горадминистрации.

С 9:00 до 14:00 автобус №1 будет осуществлять движение по ул. Полежаева; № 6, 23 – проследуют по ул. Полежаева до ж/д вокзала и обратно. Автобусный маршрут № 150 вместо улиц Ботевградская, Старопосадская и Коммунистическая проследует по улицам А. Невского, Московская и Рабочая. Троллейбусы №1, 2, 5, 7, 8, 12, а также маршрутки №№ 21, 32, 40 - временно приостановят работу.

В период проведения патриотической акции "Бессмертный полк России" с 14:00 и до завершения шествия будут изменены либо приостановят свою работу следующие маршруты.

Автобусные маршруты:

№ 1 – Светотехстрой – ул. Коммунистическая – ул. Ботевградская – ул. Полежаева – далее по маршруту на Светотехстрой.

№№ 1, 5, 17 – Химмаш – ул. Коммунистическая – до пр. Ленина и обратно.

№ 6 – ул. Полежаева – ул. Ботевградская – ул. Коммунистическая – ул. Гагарина – ул. Полежаева – далее по маршруту.

№№ 7, 13э, 15, 31 – ул. Ботевградска – ул. Старопосадская – ул. А. Невского – новый мост – поворот на Ремзавод (обратно этим же маршрутом).

№ 8 – п. Ялга – ул. Коммунистическая – до пр. Ленина и обратно.

№ 9 – будет следовать до Элеватора и обратно.

№№ 10, 66 – будут следовать до Центрального рынка и обратно.

№№ 16, 37, 44 – будут следовать по ул. Волгоградской – ул. Рабочей – ул. Московской – ул. Республиканской – ул. Ботевградской с выходом на ул. Полежаева и далее по действующим маршрутам.

№№ 32, 40 – будут следовать по ул. Волгоградской – ул. Рабочей – ул. Московской – ул. Республиканской – ул. Ботевградской с выходом на ул. Коммунистическая и далее по действующим маршрутам.

№№ 18, 28, 45 – будут следовать по ул. Московской – ул. Республиканской – ул. ул. Ботевградской с выходом на ул. Полежаева и далее по действующим маршрутам.

№№ 19, 22, 35 – будут отправляться от Центрального рынка и следовать по ул. Полежаева – ул. Ботевградской – ул. Старопосадской – ул. Осипенко и далее по действующим маршрутам.

№№ 36, 38 – будут отправляться от Центрального и следовать по ул. Полежаева – ул. Ботевградской – ул. Старопосадской – ул. А. Невского – ул. Красной и далее по действующим маршрутам.

№ 150 вместо улиц Ботевградская, Старопосадская и Коммунистическая проследует по улицам А. Невского и Серова.

Троллейбусные маршруты №№ 1, 2, 5, 7, 8, 11 приостановят свою работу.

Источник: adm-saransk.ru