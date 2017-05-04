В Чамзинском районе поймали жителя Саранска, который хотел продать 46 литров паленой водки

В Чамзинском районе Мордовии задержан мужчина, в автомобиле которого обнаружена паленая водка.

Как сообщили в пресс-службе МВД РМ, 37-летний житель Саранска был задержан, когда пытался продать 92 бутылки водки без специальных марок владельцу торговой точки, расположенной на территории местной больниц. При этом никаких документов на свой товар мужчина предоставить не смог.

В результате в машине дельца были обнаружены 46 литров контрафактной спиртосодержащей жидкости. Теперь торговцу паленым спиртным грозит крупный штраф.

Образцы изъятого алкоголя направлены на экспертизу для определения опасности жизни и здоровья потребителей.

Источник: 13.мвд.рф