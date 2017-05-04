Выставка "Ленинград не сдается!" работает в Саранске

В саранском музее им. Эрьзи открылась выставка "Ленинград не сдается!". Это документальная хроника мужественного сопротивления жителей легендарного города, который оказался в фашистской блокаде.

В коллекции Мордовского республиканского музея хранятся уникальные графические работы замечательных художников, которые не просто пережили многодневный голод и холод вражеской блокады, но продолжали запечатлевать свои впечатления на бумаге.

На выставке присутствуют работы мастера советской книжной иллюстрации, доктора искусствоведения Владимира Конашевича, мастера книжной графики, педагога, народного художника Советского Союза Алексея Пахомова и многие другие.

Выставка будет работать до 15 мая.

Источник: izvmor.ru