Водоканал Рузаевки отныне регулярно получает электроэнергию и работает без перебоев

Жители Рузаевки вновь могут быть спокойны за качество потребляемой ими питьевой воды. Благодаря вмешательству Рузаевской прокуратуры возобновлено электроснабжение диспетчерской и производственной лаборатории ООО "Водоканал". Именно эта структура и отвечает за обеспечение населения Рузаевки питьевой водой.

Ранее этой организации ежедневно отключали электроэнергию на 5 часов из-за накопившихся долгов. В результате создавалась опасность прекращения контроля качества питьевой воды, поставляемой 44 650 гражданам, проживающим в 361 многоквартирном доме. Кроме того, под угрозой оказались 18 детских садов, 13 школ и три больницы.

Теперь электричество подается бесперебойно.

Источник: prokrm.ru