Осужденные женской ИК-14 в Мордовии рассказали историю солистки группы ABBA с помощью мюзикла

В мордовской ИК-14 осужденные девушки презентовали свою версию легендарного мюзикла "Мамма Мия". В пресс-службе регионального ФСИН сообщили, что основой сюжета стала реальная история солистки шведской группы АВВА. Стоит отметить, что костюмы и декорации для выступления изготовили сами заключенные.

"Театр – это вид искусства, который дарит человеку заряд положительной энергии, сродни антидепрессанту. Это всегда возможность узнать для себя что-то новое, к тому же, обдумывая вопросы, поднятые в мюзикле, переживая за персонажей, человек отвлекается от негативного опыта собственной жизни", - рассказала заместитель начальника ИК-14 УФСИН России по РМ Наталья Казеннова.

Источник: 13.fsin.su