Жителя Саранска, выбивавшего у жертвы пин-код карты при помощи биты, посадили на 2,5 года

В Саранске вынесли приговор 21-летнему молодому человеку, который обвинялся в разбое с применением насилия. Суд установил, что злоумышленник отобрал у знакомого банковскую карту и стал избивать его, требуя назвать пин-код.

Потерпевший испугался, но сообразил назвать неверные цифры, надеясь, что сможет обмануть преступника. Но когда тот не смог обналичить деньги с карты, он вновь стал бить несчастного. Владелец кредитки снова назвал неверную комбинацию цифр. После этого преступник прибегнул к помощи металлической биты, которой несколько раз ударил жертву по пальцам. Тем не менее правильный пин-код он так и не узнал. Не достигнув желаемого результата, грабитель скрылся с места преступления, а потерпевший обратился в полицию.

Свою вину в совершении преступления подсудимый полностью признал, в содеянном раскаялся. Тем не менее от тюремного заключения это его не спасло. Суд приговор преступника к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Источник: mordovia.sledcom.ru