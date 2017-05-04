Саранского студента "развели" на 13,5 тысяч при покупке iPhone 7 на "Барахолке Мордовии"

Студент одного из вузов Саранска обратился в полицию с заявлением о том, что стал жертвой мошенников. Из-за аферистов молодой человек лишился 13,5 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, парень решил купить посредством социальной сети смартфон iPhone 7. Заинтересовавшее его объявление парень нашел в группе "Барахолка Мордовии" во "ВКонтакте". Прежде всего покупателя привлекла низкая стоимость смартфона.

Связавшись с продавцом, юноша услышал, что тот хочет получить 100% предоплаты. Покупатель выполнил условие, переведя деньги на указанный счет. После этого клиенту назвали дату доставки. Однако в указанное время телефон не был доставлен, а автор объявления на звонки не отвечал. Через несколько дней студент отправился в полицию.

Источник: 13.мвд.рф