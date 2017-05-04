Измена и уход мужчины

Трагедия измены

Некоторые женщины считают, что, узнав об измене, они могут месяц пострадать, а затем должны обо всем забыть и вернуться к прежней безмятежной жизни. А если этого не происходит, следовательно, они придают кризису в отношениях с мужем слишком большую значимость.

Однако на самом деле все гораздо серьезнее. Боль от предательства и потери естественна. И ее нужно пропустить через себя. Всю. Со всеми сопутствующими переживаниями: чувством унижения, разочарованием, ощущением брошенности и отверженности, утратой доверия. Вам надо смириться с несправедливостью случившегося (с вашей точки зрения), принять уязвление гордости и самолюбия. К тому же многие годы вашей совместной жизни остаются позади, и это невероятно усиливает внутренние страдания.

Женщин, проходящих через острый кризис отношений после измены, волнуют многие вопросы. Что теперь делать? Как жить после измены мужа? Как отпустить боль? Как не начать просить мужчину вернуться? Как обрести надежду на новое счастье?

В подобной ситуации необходимы знания о преодолении внутренних затруднений — процессе переживания предательства и расставания.

Осознание потери близкого человека проходит через несколько этапов.

Как пережить расставание и потерю любимого человека

I. Только не это...

На начальной стадии кризиса вы никак не можете смириться со случившимся. Это период отрицания реальности. На этом этапе сложно поверить в то, что измена коснулась именно вашей семьи. Вы боитесь одиночества, не знаете, как поступать дальше.

На этой стадии внутренняя боль практически не ощущается, человек как будто прячется за непроницаемой стеной защит. Он плохо воспринимает происходящее.

II. Злость

Этап, когда вы испытываете гнев из-за поступка мужа (партнера). А также не принимаете происшедшее. У вас появляется обостренное ощущение несправедливости: «Я этого не заслужила...» Ваша горечь, обида, печаль, чувство беспомощности и унижения переходят в ярость и даже в ненависть к партнеру.

Злость — это проявление защит психики, оберегающих вас от очень болезненных внутренних переживаний.

III. Отчаянная деятельность

Период поиска решений. Вы ищите пути восстановления отношений. И это вас вдохновляет. Вы впервые осознаете свои ошибки и хотите все исправить.

И тогда у вас зарождается надежда на дальнейшую счастливую совместную жизнь с партнером. Вы часто думаете о том, что у вас все может получиться.

Обычно именно на этой стадии женщины обращаются к психологу, чтобы он помог реанимировать отношения. Они искренне стремятся измениться. Кто-то при этом взывает о помощи к вселенной и космосу, а кто-то посещает гадалок и магов.

Однако, к сожаленью, чаще всего ничего не меняется. Все усилия оказываются напрасными.

IV. Внутренняя слабость

И вот тогда женщину охватывает депрессия. Она испытывает разочарование в попытках что-либо наладить. Угнетенное состояние проявляется через ощущение бессилия, одиночества, горечи, опустошенности, тотальной усталости. Депрессию могут сопровождать потеря аппетита, нарушения сна, нежелание общаться с кем-либо.

V. Поиск реального решения проблемы

В конце концов у женщины все-таки появляется желание вернуть внутреннее равновесие. Однако это возможно только с помощью основательной работы над собой, анализа своих чувств, своей жизни, отношений. Это поиск ответа на вопрос «Почему это произошло со мной?».

И это — последняя стадия проживания кризиса. Пройдя все этапы тяжелых испытаний, вы сможете понять как пережить предательство и сделать первые шаги к новой, более счастливой жизни.

В этот период вы уже способны задуматься о методах исцеления души, о прощении всех, кто причинил вам боль, о сохранении внутреннего покоя. И не слушайте тех, кто говорит вам: «Возьми себя в руки, встряхнись», — вы должны пропустить через себя все страдания, вызванные изменой или разводом. Помните о том, что в конце самой темной ночи все равно наступает рассвет.

Итак, любая потеря в нашей жизни вынуждает нас встретиться с болью, преодолев которую, можно трансформировать свой внутренний мир, перейдя на новый уровень личностного развития.

Процесс проживания, отпускания и трансформации душевных страданий труден. В этот период человек сталкивается с неприятными, тяжелыми, угнетающими переживаниями. В такие моменты очень важна поддержка других людей: подруг, родственников, профессионального психолога или духовного наставника. Рядом с вами должен быть кто-то, способный вас выслушать, понять, дать правильный совет. Главное — не пытайтесь решать свои проблемы в одиночку.

Долгие страдания

Обычно человек крайне болезненно переживает свою потерю, горе где-то в течение года. Три года уходит на то, чтобы исцелиться от душевной боли полностью. Если же вы продолжаете испытывать внутренние мучения из-за измены или расставания дольше этого срока, значит, вы не можете принять и отпустить случившееся. А это говорит о свойственной вам внутренней зависимости — душевном недуге незрелых личностей. И излечиться от него далеко не просто.

Боль зависимости

Зависимые люди обычно строят иллюзорные отношения. Неглубокие и привязчивые. И внутри себя они чувствуют, что что-то идет не так, что нет удовлетворения от жизни, нет полноценного счастья. Как будто в жаркую погоду сидишь на берегу чудесного озера, не решаясь войти в него, чтобы поплавать. Или стоишь возле стола, на котором полно разных яств, и боишься взять что-нибудь для себя. Потому что считаешь, что недостоин ничего хорошего.

У зависимого человека просто не было опыта долгих гармоничных, радостных отношений, полных доверия, принятия, любви. В привязчивости, в излишне тесных связях с другими он обретает ощущение безопасности.

И как же вдруг взять и построить в своей жизни нечто новое, то, чего у вас никогда не было? Это невозможно... пока у вас нет нужных навыков. Этому надо учиться.

Умение расставаться

Затянувшиеся переживания из-за расставания или измены разрушают женщину. А тянутся они потому, что эти страдания воспринимаются ею... как продолжение отношений. Психология любви такова, что она связывает с душевными мучениями.

Ее пространство заполнено мыслями о муже, стремлением его вернуть, ожиданиями. Она не живет реальной жизнью, настоящим. Все это не позволяет ей впустить в свою жизнь новых людей и новые обстоятельства. И ее энергия тратится на поддержание иллюзорной связи с бывшим партнером.

Чтобы перестать страдать, нужно отпустить другого человека. Расстаться по-настоящему. А это очень трудно для зависимых людей.

Вам необходимо понять, что именно эта душевная привязчивость делает вас несчастной, закрывает пути к новым возможностям, новой жизни. Но что же подразумевается под отпусканием другого человека?

А это означает прекращение бесполезной траты своей энергии, бережное отношение к себе, освобождение в своем личном пространстве места для нового.

У меня была клиентка, которая очень долго надеялась на возвращение своего мужа. Прорабатывая свои проблемы детства, она вспомнила, что всегда ждала, когда от мамы уйдет ее очередной ухажер (мама одна воспитывала дочку). Потому что тогда мать снова становилась эмоционально близкой.

И она поняла, что сейчас в ее личной жизни происходит то же самое: когда от нее уходит мужчина, она продолжает надеяться, что он все-таки вернется к ней, оставит другую женщину и у них опять все будет хорошо. Она не могла даже допустить мысли о том, что ее разлюбили, что партнер ушел навсегда.

Эти детские травмы осознаются и исцеляются не сразу. Надежда маленького ребенка на то, что его оценят и полюбят несмотря ни на что, продолжает жить в наших сердцах. С одной стороны, она в чем-то нам помогает, а с другой — становится преградой на пути взросления.

Лишь принятие невозможности изменить ситуацию и факта, что вас больше не любят, позволит вам вылечить душу. Окончательная же потеря надежды — это всегда горе и огромная пустота внутри. Это безысходность, как при прощании с любимым человеком, когда вы стоите у его могилы, понимая, что больше никогда его не будет рядом с вами.

Вспомните ваши отношения с мужчиной. Вряд ли они приносили вам глубокую радость. И, скорее всего, вы были недовольны своим партнером, у вас были претензии к нему из-за того, что вы не можете ощутить себя счастливой. Возможно, вы считали, что он вас недостоин. Или вам казалось, что он вас не любит и мало заботится. После же его ухода любовь и нежность ожили в вашем сердце.

Осознайте свой внутренний хаос чувств: желание внимания, страх перед потерей, гордость, всегда требующую больше того, чем вам может дать мужчина, стремление все вернуть. И главное, поймите, что если ваши страдания из-за потери партнера длятся годами, это указывает на ваш внутренний дисбаланс. Значит, пора восстанавливать душевное равновесие, очищать свою психику от мрака и учиться счастливой жизни без мужчины.

Иллюзии зависимости

Женщины могут годами жить своими фантазиями, мечтами, ожиданиями. Как дети, которые всегда ждут маму, стремятся к ее любви. Но вы уже стали взрослыми, способными видеть свои иллюзии и нюансы переживаний.

Если ваши страдания из-за расставания с мужем не проходят длительное время, прислушайтесь к своим чувствам: это проявилась детская боль, потому что потеря партнера активизировала зоны бессознательного, связанные с ней. Все это вы уже переживали в своем детстве.

На самом деле сейчас у вас появился уникальный шанс трансформировать свою закоренелую душевную боль в радость и счастливые возможности. И у вас всегда есть выбор: оставаться в грезах и надеждах на возвращение того, что ушло, или начать жить по-новому.

С любовью,

Ирина Гаврилова Демпси