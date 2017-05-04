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«Ростелеком» назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства

Распоряжением правительства РФ от 28 апреля 2017 г. № 812-р ПАО «Ростелеком» назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства, проводимых в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 — 2020 годы)». Документ опубликован на официальном портале правовой информации http://pravo.gov.ru/laws/acts/34/564950451088.html

«Ростелеком» будет обеспечивать работу единого портала госуслуг, единой системы межведомственного электронного взаимодействия, единой системы нормативной справочной информации, единой системы идентификации и аутентификации. Действие предыдущего распоряжения правительства о единственном исполнителе этих работ завершилось в конце 2016 года.