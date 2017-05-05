В Мордовии за сутки задержано 5 нетрезвых водителей

На территории республики за минувшие сутки задержано 5 автолюбителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Двое из них попались инспекторам ДПС в Саранске.

Согласно сведениям ГИБДД по РМ за 4 месяца 2017 года по вине нетрезвых автомобилистов на дорогах Мордовии случилось 16 ДТП, в которых погибли 5 человек и пострадали 25. По сравнению с подобным периодом предыдущего года количество пьяных аварий уменьшилось на 42,9%, а число погибших и потерпевших снизилось почти что на 70 процентов.

Отметим, что в целях профилактики ДТП по вине нетрезвых водителей и снижения тяжести их последствий сотрудники республиканского ГИБДД регулярно проводят профилактические мероприятия.

Источник: izvmor.ru