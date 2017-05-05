В Мордовии разыскивают без вести пропавшую Шишкову Наталью Сергеевну

Сотрудники полиции республики объявили в розыск без вести пропавшую уроженку Саранска Шишкову Наталью Сергеевну, 1983 года рождения.
Сообщается, что разыскиваемая 17 апреля ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Приметы: на вид 34 года, рост 165 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные, до плеч, глаза карие.
Была одета: плащ до колен серого цвета, платье с красными и желтыми узорами, на ногах сапоги черного цвета.
При себе Шишкова Н.С. имела сотовый телефон марки "NOKIA".
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в полицию.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия