В Мордовии разыскивают без вести пропавшую Шишкову Наталью Сергеевну

Сотрудники полиции республики объявили в розыск без вести пропавшую уроженку Саранска Шишкову Наталью Сергеевну, 1983 года рождения.

Сообщается, что разыскиваемая 17 апреля ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 34 года, рост 165 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные, до плеч, глаза карие.

Была одета: плащ до колен серого цвета, платье с красными и желтыми узорами, на ногах сапоги черного цвета.

При себе Шишкова Н.С. имела сотовый телефон марки "NOKIA".

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в полицию.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия