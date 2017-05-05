Пенсионеры Мордовии выявляют лучших в компьютерном многоборье

В Саранске стартовал III Республиканский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Участие в соревновании приняли 46 представителей старшего поколения из разных уголков Мордовии.

Все участники чемпионата окончили бесплатные курсы компьютерной грамотности. Нужно отметить, что за последние 5 лет подобное обучение в Мордовии прошло больше 3 тысяч пенсионеров и инвалидов. В нынешнем году уже 390 людей преклонного возраста прошли компьютерное обучение. Еще 400 пенсионеров пройдут обучение финансово-юридической грамотности.

Всех участников соревнований разделили на группы уверенных и начинающих пользователей. К примеру, за 2 часа "уверенным" предстоит найти Жилищный кодекс и заполнить жалобу на портале ЖКХ, найти в интернете информацию о чемпионате мира по футболу в Саранске, отследить посылку и отправить открытку на сайте Почты России.

Источник: izvmor.ru