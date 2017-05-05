В Рузаевском районе рецидивисты украли у пенсионера более 700 кг чермета

Житель поселка Совхоз Дор Урса Рузаевского района пришел в полицию, сообщив, что неизвестные обокрали его гараж. По словам 63-летнего потерпевшего, он лишился 771 кг металлических изделий.

Вскоре оперативники задержали двух жителей этого же поселка, 1986 и 1984 г.р., причастных к краже, сообщает пресс-служба республиканского МВД. Оказалось, что приятели знали о наличии в гараже потерпевшего лома черного металла. Как только хозяин дома выехал в другой район, они пробрались в помещение и вынесли оттуда данную ценность, которую в этот же день сдали в ближайший пункт приема чермета, выручив около 7 тысяч рублей.

Отметим, что оба преступника ранее привлекались к уголовной ответственности и освободились из мест не столь отдаленных в 2016 году.

Источник: 13.мвд.рф