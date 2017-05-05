Владимир Волков обсудил с главой Теньгушевского района вопросы социально-экономического развития

Врио Главы Мордовии Владимир Волков провел встречу с руководителем Теньгушевского района Александром Кузьминым. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы социально-экономического развития территории.

В частности Кузьмин доложил руководителю региона о том, что в районе активно ведутся весенне-полевые работы. Владимир Волков подчеркнул, что важнейшая задача – не допустить уменьшения посевных площадей в районе, а также напомнил о необходимости введения в севооборот новых площадей, формирования участков из неиспользуемых сельскохозяйственных земель для будущих инвесторов.

Также речь шла о развитии животноводства. За первый квартал текущего года в районе почти на 17% выросло поголовье КРС, на 14% – производство молока. Животноводческое направление район планирует укреплять.

Важной темой беседы стало развитие социальной инфраструктуры. По словам Александра Кузьмина, на территории района в стадии строительства находится 104 жилых дома, 10 из которых возводятся в рамках социальных программ, в их числе дома для детей-сирот и молодых семей.

Также на встрече обсуждалось завершение капитального ремонта здания Шокшинского Дома культуры. Данную просьбу жители села высказали в декабре прошлого года, и республиканский бюджет поддержал проект, выделив почти 5 млн рублей.

Источник: e-mordovia.ru